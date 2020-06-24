AK Parti'li Çelik: İsrail makamlarının TİKA tabelalarını sökmesi provokasyon
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AK Parti'li Çelik: İsrail makamlarının TİKA tabelalarını sökmesi provokasyon

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail makamlarının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik: İsrail makamlarının TİKA tabelalarını sökmesi provokasyon
24.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail makamlarının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur" açıklamasını yaptı.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez. Türkiye'nin insanlık adına savunduğu barış değerlerinin temsilcisi TİKA, Orta Asya'dan ve Balkanlar'a, Afrika ve Latin Amerika'dan ve Pasifik Adalarına uzanan geniş coğrafyada 'kültürel değerlere saygı' ve 'birlikte kalkınma' amacıyla çalışmalarını yürüten bir kuruluşumuzdur" ifadesini kullandı.

'SAYGISIZLIK, SALDIRI NİTELİĞİNDE'

Çelik, TİKA'nın tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığını,  son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirdiğini belirtti. Çelik, "İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir. Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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