AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı
Demirören Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Holokost kurbanlarını saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun her türlü zulmün, antisemitizmin, İslam düşmanlığının ve nefret siyasetinin karşısında duracağız."
Demirören Haber Ajansı - Politika