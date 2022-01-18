AK Parti'li Çelik: Hamile hemşiremize saldırıyı lanetliyoruz - Haberler
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AK Parti'li Çelik: Hamile hemşiremize saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti'li Çelik: Hamile hemşiremize saldırıyı lanetliyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına şiddeti lanetlediğini belirten Çelik, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şehir Hastanesi, Başakşehir, AK Parti, Sakura, Güncel, Haber

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