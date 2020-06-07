AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
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AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
07.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

AK Parti'li Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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