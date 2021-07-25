AK Parti'li Ömer Çelik: "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın"
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AK Parti'li Ömer Çelik: "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın"

AK Parti'li Ömer Çelik: 'Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın'
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemeyeceğini belirterek, "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemeyeceğini belirterek, "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü anımsatarak, bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetlediklerini vurguladı.

Ermenistan'ın saldırgan politikalarına devam ettiğini ve bunun bölge barışı için bir tehdit olduğunu aktaran Çelik, "Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bu saldırıları teşvik edenlerin, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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AK Parti'li Ömer Çelik: "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın" - Haberler
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