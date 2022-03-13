AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz - Haberler

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AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ın Erbil şehrine yapılan saldırıları kınıyoruz.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Irak'ın Erbil şehrine yapılan  saldırıları kınıyoruz. Kardeş Irak'ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, "Her zaman kardeş Irak'ın yanındayız. Irak'ın Erbil şehrine yapılan saldırıları kınıyoruz. Kardeş Irak'ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik, AK Parti, Erbil, Irak, Politika, Haberler

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