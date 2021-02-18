AK Parti'li Çelik: Devlet başkanına söylediği söz, PKK'ya söylediğinden daha ağır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerine ilişkin sözlerinin provokasyon olduğunu belirterek, "Geçmişten itibaren terör konusunda söylenmiş bütün sözleri yan yana koyun, ana akım partilerin hiçbirinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na söylediği söz, PKK'ya söylediği sözden daha ağır bir söz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Çelik, Gara'da şehit edilen 13 kişinin uzun zamandır alıkonulduğunu anımsatarak "Gara bölgesine yapılan operasyon hem oradaki terör unsurlarının temizlenmesi hem de kardeşlerimizin kurtarılması amacıyla gerçekleştirildi. Terör örgütüne çok ağır bir zayiat verilmekle ve bu Gara bölgesi işlevsiz hale getirilmekle beraber maalesef o kardeşlerimizi kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin diyoruz, dualarımızı tekrar kendilerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KATLİAM SİYASETİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR SİYASET YAPMA BİÇİMİ VAR'Ortaya çıkan tablo için birtakım kara propagandalara cevap vermek durumunda kalındığını kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Karşımızda bir cinayet şebekesi var. PKK terör örgütü, aynı DEAŞ terör örgütü gibi bir cinayet şebekesi, bir katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir. Ama maalesef bu cinayet şebekesi ile aynı düzlem üzerinde yürüyen Türkiye'de cinayet siyaseti, katliam siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset yapma biçimi var. Katliam siyaseti, demokrasi, hukuk, çoğulculuk, bir arada yaşama gibi kavramları çok sıkça kullanıyor. Tıpkı Avrupa'daki aşırı sağcılar, faşistler gibi esasında hangi şey kendisinde yoksa, kendisini en çok onunla ifade eden bir siyaseti sürdürüyor. Bu terör örgütüne siyasi mazeret üretenler, ideolojik bir meşruiyet vermeye çalışanlar, 'terör aslında birçok şeyin sonucudur, dolayısıyla o meseleler ortadan kalkmadan terörü konuşmak doğru değildir' diyerek cinayetleri ve katliamları uzun süredir meşrulaştırmaya çalışanlar, maalesef, terör örgütünü hedef göstermek ve lanetlemek yerine dikkatleri başka noktalara çekmeye çalışıyor."'BÖYLE SKANDAL BİR CÜMLE DUYULMAMIŞTIR'Çelik, Türkiye'de siyaset yapan bazı vekillerin cinayet siyasetini propaganda aracına dönüştürdüğünü belirtti. Bu isimlerin terör örgütü karşısında siyasi iradelerinin olmadığını kendilerine de itiraf ettiğini bildiren Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye'de köklü bir parti olan, vatandaşlarımızın önemli bir kısmının teveccühünü kazanmış CHP adına konuşan Genel Başkan çıkıp da '13 şehidin sorunlusu Erdoğan' dediği zaman, bu Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Geçmişten itibaren terör konusunda söylenmiş bütün sözleri yan yana koyun, ana akım partilerin hiçbirinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na söylediği söz, PKK'ya söylediği sözden daha ağır bir söz" açıklamasında bulundu. 'HAYALLERİNİ KABUSA ÇEVİRİRİZ'Çelik, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY), Türkiye ile sorunu olan devletleri yanına alarak kendi maksimalist taleplerini hayata geçirecekleri hayallerinden dönmeri gerektiğini yoksa Türkiye'nin bu hayali kabusa çevireceğini kaydetti.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ömer Çelik, HDP'nin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik sözlerine ilişkin, "Niye hedef aldıklarını biliyoruz. Terör karşısındaki ikiyüzlülükleri deşifre edildiği zaman bunu yapıyorlar. Bu ifadeler onu söyleyenlerin kendi söyleyip kendi duyacağı ifadeler. İletişim Başkanlığı, terör örgütlerinin propaganda mekanizmaları ile mücadele etmeye devam edecek" dedi.

Çelik, Fransa'daki İslam karşıtı yasa tasarısına ilişkin, "Bu artık Fransa içindeki siyasetçiler ve entelektüeller tarafından büyük bir tepki ile karşılanıyor. Bakın ne hale geldi Fransız devlet yönetimi ve Fransız hükümeti. Fransız demokrasisine bir faydası olmayacak. Tam tersine Fransa'nın toplumsal barışına bir dinamit gibi işlev görecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER