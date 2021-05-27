AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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