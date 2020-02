AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi dönüm noktası olacak

27.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda yürütülen müzakerelerin tıkandığını ancak liderler görüşmesinin, nihai kararı ortaya koyacağını söyledi. Çelik, "Rejimin oldubitti ile orada bir durum ortaya çıkardıktan sonra 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi, Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi Mutabakatı'na aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle 3'üncü buluşmasını AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 53 milletvekilinin katıldığı toplantı hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, mart ayında düzenlenecek 2 toplantıyla AK Parti kampı öncesinde milletvekili buluşmalarının tamamlanacağını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İdlib'de rejimin saldırıları sonucu 1 milyona yakın kişinin hareketlendiğinin görüldüğünü hatırlatarak, İdlib'deki kararlılığın kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılık olduğuna vurgu yaptı. Bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Çelik, "Rejimin kendi hattına çekilmesi için gerekli süre dolduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir. Türkiye'nin buradaki kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir kararlılık değildir. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. 'Siz sadece İdlib'de bazı noktaları bulundurun, ama onun etrafını rejim sarsın, sizin İdlib'deki gözlem noktalarınızın etrafı rejim tarafından kuşatılsın' gibisinden yaklaşımı, rejimin saldırganlığını ve işgalciliğini bu şekilde kabul edemeyiz" diye konuştu. 'AZERBAYCAN'A TAM DESTEK VERİYORUZ'Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Ömer Çelik, katliamın çok büyük acı olduğunu kaydetti. Çelik, halen 150 kişinin kayıp olduğunu belirterek, "Bu acıyı Türkiye'de Azerbaycanlı kardeşlerimizle her yıl anıyoruz. Hocalı İçin Adalet Platformu'nun yanında olduğumuzu, Azerbaycan'a tam destek verdiğimizi bir kere daha buradan ifade etmek istiyoruz" dedi. Türk siyasi tarihinde 'postmodern darbe' olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın yıl dönümüne ilişkin ise Çelik, "Türk siyasi tarihi için en vahim, en utanç verici dönemlerden bir tanesi. Milli iradenin gasp edildiği, milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahların millete doğrultmakla tehdit edildiği bir dönem" diye konuştu.Ömer Çelik ayrıca Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından en üst düzeyde tedbirlerin alındığını bildirdi.'ARZU ETTİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMADI'Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Çelik, İdlib'de rejim güçlerine tanınan sürenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in yapacağı görüşmeden sonra netleşip netleşmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: "Kesin bir şey söyleyemeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabi ki bu görüşmede Türkiye'nin tezlerini net bir şekilde ortaya koyacaktır. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerden, bize verilen haritalardan arzu ettiğimiz sonuç çıkmadı. Bize sunulan teklifler, Türkiye'nin tezlerini karşılayan teklifler değil. Ayrıca bizim değerlendirmemize göre heyetler arası görüşmelerde ortaya çıkan ve Türkiye'ye teklif edilen unsurlar şimdiye kadar yaptığımız mutabakatlara da aykırıdır. Rejimin oldubitti ile orada bir durum ortaya çıkardıktan sonra 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi, Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi Mutabakatı'na aykırıdır, kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır."'İDLİB'DE FİİLİ DURUMUN KABUL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe gecesine ait HTS kayıtlarının açıklanması çağrısı ile ilgili değerlendirmesi sorulan AK Parti'li Çelik, o gece FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek istediğini, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığını hatırlattı. Çelik, şöyle konuştu: "Bir kişiye konforlu geçiş alanı yaratıldı. O da CHP Genel Başkanı. Bu konularda yüksek iddialarda bulunan bir kişinin herkese dönük böylesine bir öldürme teşebbüsü varken, niçin kendisine bu kadar konforlu geçiş alanı yaratıldığı konusunu kamuoyuna net bir şekilde açıklaması gerekir. Yargı süreci devam ediyor. Yargı süreçleri içerisinde bu HTS kayıtları ortaya çıktıkça çok konuşan, Cumhurbaşkanlığı makamını, arkadaşlarımızı FETÖ ile yan yana zikreden bazılarının çok mahcup olacağından eminiz. Cumhurbaşkanı'mız da 'Sabırla bekleyelim' diyor. Yargı süreci devam ettikçe tabi ki bunlar kamuoyunun gündemine gelecektir."'TÜRKİYE BUNU KABUL ETMİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmenin yakın bir zamanda gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Rejim 'Orada terör unsurları' var diyerekten Soçi Mutabakatı'nı ve diğer mutabakatları ihlal eden bir biçimde İdlib'de girmemesi gereken bölgelere girdi. İşgal etmemesi gereken yerleri işgal etti. Şimdi 'Ben buraya girdim, buradan geri çekilmem' diyorsa Türkiye bunu kabul etmiyor. Türkiye'ye sunulan teklifler de şimdiki fiili durumun kabul edilmesi yönünde. Rejimin oluşturduğu fiili durumun kabul edilmesi söz konusu değildir. Rejimin daha önceki ateşkes hattına geri çekilmesi gerekir. Geri çekilmediği takdirde Cumhurbaşkanı'mız bunu açıklamıştır, Türkiye rejimi o ateşkes hattına geri götürmek için gereken kararlılığı gösterecektir."'GELİNEN NOKTA, TIKANMIŞ BİR NOKTADIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında yüz yüze görüşme yerine telefon görüşmesi yapılması ihtimali ile ilgili soruyu da Çelik, şöyle yanıt verdi: "Bunun yüz yüze yapılması tabi daha verimli olacaktır. Bunun kısa sürede gerçekleşmesi meselenin halledilmesi bakımından önemlidir. Türkiye'nin oradaki hedefi terörle mücadeledir. Aslında rejim de hedef değildi. Fakat rejim bizim unsurlarımıza saldırarak, şehitler vermemize yol açarak kendisini hedef haline getirmiştir. Dolayısıyla manevra sahamıza ve gözlem noktalarımıza yaklaşan rejim unsurları doğrudan düşman hedeftir. Bizim orada hedefimiz ya da karşı karşıya geleceğimiz unsur Rusya. Rusya bizim burada meseleleri çözmek istediğimiz, müzakere yürüttüğümüz taraftır. Şimdiye kadar da pek çok insani felaketin önlenmesi, terörle mücadele konusunda Rusya ile ciddi iş birlikleri ortaya koyduk, ciddi aşamalar gerçekleştirdik. Ama şu anda gelinen nokta, tıkanmış bir noktadır. Dolayısıyla bunun açılması liderlerin görüşmesine bağlıdır. Liderlerin görüşmesi nihai kararı ortaya koyacaktır."'GÜÇLÜ İLETİŞİM SÜRMEKTEDİR'AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin, 'cumhur ittifakı'nın güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini bildirdi. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki iletişim kanallarının her zaman açık olduğuna dikkat çeken Çelik, "Güçlü bir şekilde iletişim sürmektedir. Bugün de yüz yüze bir araya gelerek tahmin edebileceğiniz dış politika konuları, tabii ki en önemlisi İdlib ve Suriye meselesi olacaktır ve diğer meseleler, iç politika konuları tabii ki görüşülecektir. Epeydir zaten çeşitli vesilelerle telefonla da görüşüyorlar" diye konuştu.

AK Parti'li Çelik, bir soru üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik sözlerine tepki göstererek, "Türkiye'nin düşmanlarının söylediği bir ifadeyi nasıl olur da Türkiye'deki bir partinin genel başkanı söyler? Bunun neresi meşrudur, ahlakidir?" dedi.

Kaynak: DHA