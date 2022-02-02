Ak Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Ukrayna ziyareti Karadeniz için önemli

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret Karadeniz açısından son derece önemli olacaktır. Cumhurbaşkanı'mız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 milletvekiliyle görüştüğünü toplantıda iç ve dış siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı'mız yoğun bir şekilde yaptığı illere ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıya katılan milletvekillerimizin illerinde yaptığı çalışmalarıyla ilgili uyarıları ve tavsiyeleri oldu. İl ziyaretleri yoğun bir şekilde devam edecek Cumhurbaşkanı'mızın. En önemli husus vatandaşımızın ne dediğidir. Hepimiz vatandaşımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. AK Parti her zaman olduğu gibi en ince ayrıntılarına kadar toplumsal hassasiyetlerin nabzını tutmak için konsantrasyonunu sürdürüyor. Hizmet siyaseti konusunda değerlendirmelerimiz var. Vatandaşlarımızın bazı yerlerdeki problemlerin çözülmesi için milletvekilleri bazı yasa tekliflerinin içeriklerini paylaştılar. Hizmet siyaseti konusunda da AK Parti'nin gücü gözüküyor" dedi.

Ömer Çelik, Millet İttifakı içinde yaşanan "CHP ne kadar oy alırdı?" polemiğinin anımsatılması üzerine "Karşı ittifak içindeki siyasi tartışma ilgilendirmiyor bizi. Hemen her meselede terörle mücadele başta olmak üzere tutarsızlığın büyüdüğünü görüyoruz. Tezkere meselesinde gördük bunu. CHP tezkereye karşı çıktığını söyledi. İttifakın başka unsurları başka davranışlar sergilediler. Kendi içinde tutarlılık oluşturamamış ve en temel meselelerde ayrılıklar yaşayan kimin önde, kimin kime muhtaç olduğunu ortaya koyan siyaset yarışı söz konusu. Kimin kime muhtaç olduğu milletin tartışması değil, o ittifak içinde. 'A partisi mi B partisine muhtaçtır', 'B partisi mi A partisine muhtaçtır'; bu halkın sorunu değil. Bunlar suni tartışmalardır. Siyasi savrulmadan başka bir şey değildir. Suni gündemi esas gündem kabul ediyorlar ve onu da aşamıyorlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel