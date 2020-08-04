AK Parti'li Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz
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AK Parti'li Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz.

AK Parti'li Çelik: Çeşme'de turistlere dönük şiddeti kınıyoruz
04.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:44

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder" dedi. 

Kimsenin misafirlere çirkin davranışta bulunamayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar."


Kaynak: DHA

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