AK Parti Sözcüsü Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı Açıklaması

30.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:40
AK Parti Sözcüsü Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Boğaziçi Üniversitesinde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Kıblemiz Kabe'ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız. Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyen hürmet görecektir. Kabe'ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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