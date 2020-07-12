AK Parti'li Çelik: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Çelik: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekan vardır.

AK Parti'li Çelik: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacak
12.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekan vardır. Ayasofya Camii'ne her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişimi de her zaman mümkün olacaktır. Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu topraklarda yaşadığı, bu milletin özlemlerine şahit olduğu halde, Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor. Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke. Üstelik Türkiye dünya mirasını korumada ve başka dinlerin ibadet mekanlarına saygı göstermede en alnı açık ülke olduğu halde bunu yapıyorlar. Dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekan vardır. Ayasofya Camii'ne her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişimi de her zaman mümkün olacaktır. Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır" dedi.

'YAKLAŞIMLARI SİYASİ'AK Parti'li Çelik, Ayasofya kararı ile milletin özleminin giderildiğini belirterek, devletin egemenlik hakkına uygun, hukuken doğru kararla bunun gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının açık olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karardan hoşlanmayan devletler olabilir. Bizi ilgilendiren kendi milletimizin ne dediği ne istediğidir. Bu karardan hoşlanmayan devletlerin kültürel ve hukuki gerekçelerinin temeli yoktur. Yaklaşımları siyasidir. Cumhurbaşkanımız, 'Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer' diyerek son noktayı koymuştur. Milletimizin özlemi buydu. Bu gerçekleşmiştir. Başka devletlerin kültürel ırkçılığına destek veren argümanların bu topraklarda yaşayanlardan çıkması yakışmıyor. Tabi ki farklı görüşler olabilir. Ama devletimizin egemenlik hakkını kullanmasına, başka devletlerin argümanları üzerinden eleştiri getirmek tam kimlik bunalımıdır. Üstelik sesi en çok çıkanlar başkentinde cami olmayan ya da faşistlerin camilere saldırmasına göz yuman devletlerdir. Bunlarla aynı argümanlarla konuya yaklaşmak yakışıksız bir tavırdır. Eleştiri başka şeydir, devletimizin yegane sahibi olan milletimizin egemenlik hakkının neticesi olan bir karara başka devletlerin tavırlarıyla yaklaşmak başka şeydir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin özlemlerini gideren kararı tekrar hayırlı olsun. Ayasofya Camii mübarek olsun. Milletimiz var olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar Güncel
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun Politika
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Diagne, Trezeguet'nin Galatasaray forması giydiği fotoğrafını paylaştı, taraftar heyecanlandı
Diagne, Trezeguet'nin Galatasaray forması giydiği fotoğrafını paylaştı, taraftar heyecanlandı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Özgür Özel Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Davran Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Podolski Serdar Gürler Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Taciz Bursa Antalya
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çelik: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 15:05:33. #1.14#
title