Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

04.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:04
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasını Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak gördüklerini ve reddettiklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasını Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak gördüklerini ve reddettiklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medya paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını değerlendirdi.

Açıklamanın diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı iç işlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır annelerinin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır. ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmi güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken iç işlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:04:07. #1.14#
title