AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Kongre Binası baskınına ilişkin paylaşım Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Kongre Binası baskınına ilişkin paylaşım Açıklaması

07.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:46
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Kongre Binası baskınına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Kongre binasının Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunduklarını belirten Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar, yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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