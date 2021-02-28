AK Parti'li Çelik: 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı
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AK Parti'li Çelik: 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı

28.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:37
AK Parti'li Çelik: 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerden birinin sembolü olduğunu bildirdi. 28 Şubat sürecinin tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişim olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti: "28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahlar millete doğrultuldu. Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahküm etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır..."

ANKARA, -  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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