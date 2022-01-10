AK Parti'li Çelebi: "Kademeli tarifeyle hemşehrilerimiz daha ucuz doğal gaz kullanacak"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Kademeli doğal gaz tarifesi getirildiğinde hemşehrilerimizin daha ucuz doğal gaz kullanımını sağlayacağız." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Teklifte yer alan "kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi" düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Çelebi, düzenlemede bölgesel ve iklimsel koşulların göz önüne alındığını, Ankara ile dezavantajlı iklime sahip Ağrı'da yaşayan vatandaşın artık metreküp başına aynı fiyatı ödemeyeceğini dile getirdi.

Ekrem Çelebi, "Kademeli doğal gaz tarifesi getirildiğinde hemşehrilerimizin daha ucuz doğal gaz kullanımını sağlayacağız. Kanunun yasalaşması ile enerji verimliliği artacak, maliyet bazlı tarife metodunun yanında doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılması teşvik edilecektir." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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