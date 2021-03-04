AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, "Ağrı'nın, AK Parti hükümetleri döneminde en fazla ihmal edilen il olduğu, şehrin hizmetten yoksun bırakıldığı" iddiasına cevap verdi.

HDP'nin, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te, Ağrı'da, kamu mallarının yağmalanmasına, iş yerlerinin ve vatandaşların araçlarının yakılmasına neden olduğunu söyleyen Çelebi, HDP'nin, Kürtleri kullanmaktan ve onlardan aldığı desteği istismar etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Şehre yapılan yatırımları slaytlar üzerinden tek tek anlatan Çelebi, "AK Parti hükümetleri döneminde, son 19 yılda Ağrı'ya 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldı. AK Parti hükümetlerinden önce bölge sanki unutulmuştu ama AK Parti ile hizmet gördü." diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 200 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birçok yatırımın, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini aktaran Çelebi, şehirde 741 doktorun görev yaptığını kaydetti. Çelebi, 7 ilçeye devlet hastanesi kazandırdıklarını, Ağrı'ya son iki yılda 25 ambulans verildiğini ifade etti.

HDP'nin anladığı dilin yakıp yıkmak olduğunu dile getiren Çelebi, kendilerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgeye hizmet ettiklerini vurguladı. Ekrem Çelebi, Ağrı'nın, köy yollarının sıcak asfaltlanması konusunda 81 il arasında ilk sırada yer aldığını, sıcak asfalt uzunluğunun 1078 kilometreye ulaştığını söyledi.

HDP belediyeciliğinin olduğu dönemde Ağrı'da kokudan geçilmediğini belirten Çelebi, "AK Parti döneminde yapılan yatırımlara baktığınızda devletimize şükretmemek, teşekkür etmemek bana göre zulümdür. Siyasi partiler, iktidar partisini eleştirebilir ama milletvekilleri gelip kendi illerinde gezmiyorsa, Suriye'de, Irak'ta veya diğer bölgelerde geziyorsa bunu milletimizin takdirine sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu