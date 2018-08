AK Parti'li Canikliieğribel Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Nurettin Canikli, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunun ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan Eğribel Tüneli'nin geldiği son noktayı yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgiler alan Canikli, sadece Giresun ve Karadeniz'in değil Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Tünelleri inceledikten sonra gazetecilere açıklamalar yapan Canikli, "Toplam da 12 kilometre uzunluğunda altı, altı iki tüpten oluşan gerçekten muhteşem bir proje. Ege'ye, İç Anadolu'ya Doğu Anadolu'ya kolay ulaşımı sağlayacak olan, ticareti inanılmaz şekilde kolaylaştıracak olan bir proje ve şu an itibari ile hamd olsun ışıklar görülmüş durumda. Şu an için önemli kısmını açtık ve inşallah bir yıllık bir süre içinde de hizmete açılmış olacak. Bu açıdan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizzat bu yatırımın başlaması Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile gerçekleşti" dedi.

"Fındığın 15 liranın üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz"

Fındık konusunda değinen Canikli, fındığın sadece Karadeniz'de ve ya diğer illerde insanların geçim kaynağı olmasıyla ilgili değil aynı zamanda Türkiye açısından çok ciddi bir ihracat imkanı sunun bir ürün olması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Fındığın tek başına 2003'den sonra yıllık ortalama 1.8 milyar dolar civarında döviz kazandıran bir ürün olduğunu vurgulayan Canikli, "Tamamen yerli dolayısıyla bu yönü ile son derce önemli. Şu an ürünler toplantı, kurutuldu ve piyasada oluşmaya başladı. Maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yine fındık üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılmaya çalışıldı ve halende bunlar yapılmaya çalışılıyor. Belirli çevreler özellikle ithalatçıları temsilen Türkiye'de bulunan ve onlar adına hareket edenler fındığın fiyatını olabildiğince aşağıya çekmek için sürekli olarak bu dönemlerde çalışma yapıyorlar. Bu konuda da bizim ciddi bir tecrübemiz oluştu ama 2003'den beri bu çabalarında hiç başarılı olamadılar bunu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"Birileri bunu bıkmadan usanmadan fındığın fiyatını aşağı çekmeye çalıştıklarını ama yine başarılı olamayacaklar" diyen Canikli, "Biliyorsunuz önce fiyatı 11.5 lira olarak ilan ettiler Giresun kaliteyi bazı firmalar tabi böyle bir fiyatın oluşması söz konuş değil çünkü çok çok düşük bir fiyat yani bu sene rekoltede düşük, bütün bunlar dikkate alındığından fındığın fiyatının bir defa kendi düşüncemi söylüyorum 15 liranın üstüne çıkması gerekir. Ben bu rakamında üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Yani hiçbir müdahale olmasa bile özellikle rekoltenin düşük olması bu sene Giresun kalite fındığın fiyatının 15 liranın üzerinde gerçekleşeceğini göstermektedir" diye konuştu.

Üreticilere adımlarını bu sene daha dikkatli atmaları çağrısında bulunan Canikli, "Ellerindeki ürün kıymetli bir ürün hem kendileri açısından hem de ülkemiz açısından o yüzden fiyatında 15 liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz dolayısıyla üreticilerimiz adımlarını buna göre atsınlar" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN