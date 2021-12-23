AK Parti'li Canikli: Bu sistemde zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmekte

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde mevduat sahibi, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde etmektedir. Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır. Bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Canikli, "Bu sistemin temel araçlarından birisi, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın Hazine tarafından ödenmesidir. İlk bakışta, kur farkının faiz tutarını aşan kısmının, Hazine tarafından, vadeli TL hesap sahibi olan kişiye ödendiği gibi bir görüntü ortaya çıksa da gerçek tablo çok farklıdır. Bu sistem yerine, reel faizin 0, nominal faizin enflasyon oranı kadar olduğu geleneksel faiz politikasının uygulandığı bir sistem yürütülmüş olsaydı, vadeli TL mevduat sahibi vade sonunda, enflasyon oranı kadar garantili bir faiz geliri elde edecekti. Yeni sistemde ise aynı mevduat sahibi, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde etmektedir. Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır" dedi.

Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde, yatırımcıya aktarılacak finansman desteğinin Hazine tarafından değil bu sistem tarafından karşılanacağını vurgulayarak, "Bu sistemde kur farkının faiz gelirinden yüksek olması nedeniyle, mevduat sahibine Hazine tarafından aktarılan kaynak, esasında, yatırımcıya fiilen aktarılan finansman desteğine dönüşmektedir. Özetlemek gerekirse, bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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