AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti
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AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu belirterek, özellikle tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri kente davet etti.

AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti
11.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:06

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu belirterek, özellikle tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri kente davet etti.

Canbey, partisinin Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur ile yaptığı basın toplantısında, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik karardan dolayı gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

11 Temmuz 1995 tarihinin Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olduğunu ifade eden Canbey, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden birinin orada yaşandığını vurguladı. Canbey, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Balıkesir'in tarım faaliyetleri

Balıkesir'in hem Marmara, hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan, ciddi turizm ve tarım potansiyeli taşıyan, çevreye ve doğaya saygılı, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu anlatan Canbey, ilin her köşesinde başka bir güzelliğin bulunduğunu belirtti.

Canbey, vatandaşları tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere Balıkesir'e davet etti.

Balıkesir'in tarımsal ve hayvansal üretimine dair bilgiler paylaşan Canbey, "Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran il' tabiri kullanılır. Gerçekten biz hem tarım alanında hem hayvancılık alanında Türkiye'yi doyuran il olarak, Türkiye'ye hizmet eden bir il olarak öne çıkıyoruz." diye konuştu.

Canbey, Balıkesir'de jeotermal enerji potansiyelinin de bulunduğunu dile getirerek, AK Parti döneminde sulama imkanlarının gelişmesi için baraj ve göletler yapıldığını kaydetti.

AK Parti iktidarı döneminde Balıkesir'e 2002-2020 yıllarında bitkisel, hayvansal ve tarımsal üretim için toplamda 3,1 milyar destek ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Canbey, "AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretim alanında Balıkesir'imizde çok güzel gelişmeler yaşanmıştır ve bu yöndeki çalışmalar da devam etmektedir." dedi.

Canbey, tarım alanına yatırım yapmak isteyenlerin Balıkesir'e yatırım yapabileceklerini, ilde muz üretiminin dahi olduğunu anlattı. Bölgenin avantajlarından bahseden Canbey, yatırımcıları da Balıkesir'e davet etti.

Canbey, Balıkesir'in tarımsal faaliyetleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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