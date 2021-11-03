AK Parti'li Canbey: "Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyada daha ön sıralara ilerleyecek" - Haberler
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AK Parti'li Canbey: "Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyada daha ön sıralara ilerleyecek"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Canbey:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya ve daha ön sıralara doğru ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya ve daha ön sıralara doğru ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yıl dönümünü kutladı.

Memleketi Balıkesir'de bugün zeytin hasadı yapıldığını belirten Canbey, zeytinyağının yoğun bir emeğin ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin markalaşma sürecinde çok iyi bir yere doğru gittiğini dile getiren Canbey, "Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmaya, daha ön sıralara doğru ilerlemeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'deki zeytin üretiminin yüzde 17'sinin Balıkesir'den karşılandığını kaydeden Canbey, il genelinde 21 bin 583 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını ifade etti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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