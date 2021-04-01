AK Parti'li Canbey'den suyun israfını önlemek için seferberlik çağrısı
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AK Parti'li Canbey'den suyun israfını önlemek için seferberlik çağrısı

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
AK Parti'li Canbey'den suyun israfını önlemek için seferberlik çağrısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, tek damla suyun bile israf edilmemesi, boşa akmaması için hep birlikte seferberlik yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, tek damla suyun bile israf edilmemesi, boşa akmaması için hep birlikte seferberlik yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Canbey, bozulan ekolojik dengenin, biyolojik çeşitliliği azaltarak, gıda güvenliğini tehlikeye soktuğunu, bu durumun gelecekte daha büyük tehlikeleri ve riskleri beraberinde getirdiğini kaydetti.

Canbey, ya gerekli tedbirlerin alınarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılacağını ya da dünyanın sonunun geleceğini ifade ederek, "Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin de etkisiyle dünyadaki sulak arazilerin yarısı yok oldu. Tedbir alınmazsa 2030'daki su rezervimiz, dünya nüfusunun sadece yüzde 60'ına yetebilecek. 2050'de dünyanın yarısının susuzlukla karşı karşıya kalma riski bulunuyor." dedi.

Gelecekte oluşacak su ihtiyacının karşılanmasının istenmesi halinde, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Canbey, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti olarak bu hususlarda çalışmaya devam ediyoruz. Mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendirmek için depolama ve diğer tesislere büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 64 ilimizde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 363 tesis, hizmete alındı. Tarım Bakanlığımız 2021 yılını 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan etti. Son 19 yılda, suya büyük yatırım yapıldı ve Cumhuriyet tarihinde yapılandan iki kat daha fazla baraj hizmete alındı. Tek damla suyun bile israf olmaması, boşa akmaması için hep birlikte bir seferberlik yürütmek zorundayız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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