AK Parti'li Canbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canbey, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Filistinli bir kadının, İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönen evinin sağlam kalan küvetinde torunlarını yıkarken çekilen "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafa veren Canbey, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 669'uncu Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, bir pehlivanın mücadele esnasındaki rahat tavırlarını yansıtan "Keyfim Yerinde" başlıklı fotoğrafı seçen Canbey, "yaşam" kategorisinde ise İstanbul'da hilalin, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile seyrine doyum olmayan görüntü oluşturmasını yansıtan "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"AA, dünyanın en büyük haber ajansı olma yolunda"

Gazeteci kökenli milletvekilleri arasında yer alan Canbey, haber cilik konusunda 100 yıllık birikime sahip olan AA'nın dünyanın en büyük haber ajansı olma yolunda ilerlediğini söyledi. "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını dile getiren Canbey, "Fotoğrafı, makine değil insan çekiyor. Bu vesileyle AA foto muhabiri arkadaşlarımızın ne kadar becerikli olduğunu görmüş olduk. Fotoğraflara baktığımızda AA'nın fotoğrafçılık konusunda geldiği ileri noktayı da çok net olarak görüyoruz. AA, bu konuya çok yatırım yaptı, bugün de meyvelerini alıyor." diye konuştu.

"Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafı, Filistin'deki İsrail zulmü ile Müslümanlara yönelik mezalime dikkati çekmek için seçtiğini belirten Canbey, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yalnızca Türkiye'de değil dünyada da kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı zulmü tüm dünyaya gür bir sesle haykırmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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