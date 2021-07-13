AK Parti'li Canbey: "15 Temmuz milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Canbey: "15 Temmuz milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır"

AK Parti'li Canbey: '15 Temmuz milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 15 Temmuz'un milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönemi başlattığını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 15 Temmuz'un milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönemi başlattığını söyledi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 kahramanı rahmet, gazileri ise saygıyla andı.

Milletin 15 Temmuz'da demokrasi ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını, tanklara kafa tuttuğunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Canbey, "İstiklal mücadelemizle başlayan süreç nasıl yeni bir dönem başlatmışsa 15 Temmuz da milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin tutunduğu tavır net bir şekilde göstermiştir ki artık milli iradeler dışında başka bir irade yoktur ve darbeler de tarihe karışmıştır." diye konuştu.

"Yenikapı mutabakatı"na işaret eden Canbey, "Bu birlikteliği dahi hazmedemeyen, darbe gecesinde kahve yudumladığı halde milletiyle meydanlarda darbeye direnen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a dönüp de 'kontrollü darbe' gibi laflar söyleyen, kamuoyunu sabote etmeye çalışan bazı liderler, yeni kapı mutabakatına zararlar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Canbey, "15 Temmuz'un yıl dönümü olan bu haftada, CHP'nin genel başkan yardımcısının KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere tahliye sözü vermesi milletimizin vicdanını kanatmakta, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. CHP'nin genel başkan yardımcısına soruyoruz; 251 şehidimiz ne olacak? Gazilerimiz ne olacak? Bunların aileleri ne olacak? Bunların aileleriyle de toplantı yapmayı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek Sertab Erener
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Canbey: "15 Temmuz milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:16:50. #1.14#

title