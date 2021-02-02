AK Parti'li Can'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki Açıklaması

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Eylem, başka birinin temel hak ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla anayasal bir haktır.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Eylem, başka birinin temel hak ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla anayasal bir haktır. Kabe bizim kutsalımızdır. Hiç kimse Kabe'ye hakaret edemez, ettirmeyiz." dedi.

Can, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mecliste son zamanlarda gündeme bağlı kalınmaksızın konuşmalar gerçekleştirildiğini, TBMM başkanvekillerinin bir kısmının da içtüzüğün tersine konuşmalar yaptığını söyledi.

TBMM'de zaman zaman gündemin savrulduğunu ifade eden Can, milletin iradesini yansıtacak çalışma birliğini sağlamak zorunda olduklarını belirtti.

Son zamanlarda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin gündeme getirildiğini anlatan Can, parlamenter sistem sıkıntıları gidermediği, siyasi istikrarı sağlamadığı için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "tek adam" ifadesine tepki gösteren Can, bunun seçmene ve millete hakaret olduğunu söyledi.

Diktatörün olduğu bir yerde "diktatör" kelimesinin dahi kullanılamayacağını vurgulayan Can, "15 Temmuz gecesi 'halkın gücü karşısında güç tanımadım' diyen biri mi diktatör olacak, tek adam olacak?" diye sordu.

Can, terörle arasına mesafe koyamayan bir partiyle ittifak arayışına girenlerin, kendi adaylarını çıkaramayanların, 3 milletvekilinin CHP'den istifasını "saray operasyonu" şeklinde ilişkilendirmesini, "akla zarar bir yaklaşım" olarak niteledi.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara da değinen Can, "Eylem, başka birinin temel hak ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla anayasal bir haktır. Sınırı budur. Kabe bizim kutsalımızdır. Bütün Müslümanların, insanlığın kutsalıdır. Hiç kimse Kabe'ye hakaret edemez, ettirmeyiz. Eylem yapıyorsan adam gibi yap. Bizim değerlerimize saygılı ol." dedi.

Can, pandemiyle mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ve hükümete teşekkür edilmesi gerekirken, sosyal güvenliği batıranların eleştiride bulunmasını akıllarının almadığını belirtti.

Milletvekili ve siyasi parti grupları olarak vatandaşların geleceğini, hayat standardını, refah seviyesini yükseltmeyi, temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi alabildiğine geliştirmeyi arzuladıklarını dile getiren Can, "Dışarıda bağımsız, itibarı ve saygınlığı olan, hakkını hukukunu yedirmeyen, kimsenin hakkını hukukunu yemeyen bir ülke olmak istiyoruz. Bu manada en azından asgari müştereklerde, milletimizin menfaatine, vatandaşın selameti açısından ne gerekiyorsa hep beraber hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı