AK Parti'li Çam: "AK Parti'nin mafya ve gayrimeşru yapılarla asla işi olmamıştır"
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AK Parti'li Çam: "AK Parti'nin mafya ve gayrimeşru yapılarla asla işi olmamıştır"

AK Parti'li Çam: 'AK Parti'nin mafya ve gayrimeşru yapılarla asla işi olmamıştır'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti'nin, kurulduğu günden beri mafya ve gayrimeşru yapılarla asla işi olmadığını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti'nin, kurulduğu günden beri mafya ve gayrimeşru yapılarla asla işi olmadığını söyledi.

Çam, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm dünya ülkelerinin, salgın ile halen yoğun bir savaş verdiğini belirtti.

Devletlerin kendi vatandaşlarına yüksek moral ve motivasyon sağlamaya gayret gösterdiğine işaret eden Çam, "Hükümetimiz de dünya standardının çok üzerinde bir başarıyla bu çabaları verirken, ülkemizin muhalefeti her sıkıntı ve zorlukta olduğu gibi kolaylıklar oluşturmak yerine, ucuz ve sığ siyasetine altyapı oluşturmaya devam ediyor. Milletimizin karşılaştığı her türlü zorluk ve sıkıntıyı adeta bir fırsata çevirmeye gayret gösteriyor." dedi.

Çam, muhalefetin, hükümeti tüm kritik konulardaki mücadelesinde olduğu gibi bu konuda da yine yalnız bıraktığını dile getirerek, "Bir gün 'Bu Hükümet niye kapanma yapmıyor?' diye feveran ederken, bir başka gün ise 'niye kapanma yapıyorsunuz?' diye tam zıttı tepkiler verebilmektedir. Kapanma ve tedbirler ile önemli başarılar elde edilince bu sefer de bunu nasıl örtbas ederim derdine düşer." diye konuştu.

Aşılama hızının inanılmaz seviyelere ulaştığına dikkati çeken Çam, pek çok devletin ulaşamadığı toplam aşıdan daha fazlasını günlük olarak vatandaşlarına yapabilen bir Türkiye kapasitesi görmenin, herkesi gururlandırması gereken muhteşem bir durum olduğunu anlattı.

İktidar partisi olarak her hafta düzenli şekilde yüzlerce esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Çam, bunu, kamera önlerinde algı oluşturarak, duygusal ve tiyatral görüntüler vererek yapmadıklarını söyledi. Çam, "Teker teker çaylarını içerek, sohbetler yaparak, dertleşerek, birbirimize güç ve moral vererek ayrılıyoruz. Onlardan aldığımız dua ve motivasyonla diğer işlerimize güçlenmiş bir şekilde devam ediyoruz. Esnafımız kahir ekseriyeti şükür ve rıza ile yaklaşıyor. Hiçbiri ne isyan ediyor ne de hükümetimiz tarafından yapılan gayretleri inkar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönettiğiniz üç büyükşehir belediyesinin hali ortada"

"Siz mafyanın günlük yalan ve iftiralarla dolu videolarını seyredip, onların oluşturduğu algı üzerinden hükümete saldırmakla meşgul olurken dikkat edin de kazandığınız ve giderek beceriksizliğe doğru evrilen belediyelere lağım akmasın." diyen Çam, şunları kaydetti:

"Tertemiz siyasetimiz ve hükümet etme biçimimizle, beceriksiz ve başarısız belediye yönetimlerinize hükümetimiz tarafından hiçbir ayrım gözetmeksizin, vatandaşımızın mağdur olmaması için ne lazımsa yapılmasına rağmen, ek kaynak ve merkezi devlet desteklerine rağmen hizmet kalitesinin hızla düşmesini görmek, hepimiz için üzücü bir gelişmedir. Üstelik bir de gündemi gölgelemek üzerine hükümet aleyhine 'lağım akıyor' diye iftira atmak hiç inandırıcı değildir. Asıl başarısızlıklar ve bereketsizliği getiren haksızlıklar, işten çıkarmalarınız ile oluşan ehliyetsiz ve kifayetsiz kadrolarınız ile şehirlerimizi gerçek manada deniz salyaları kaplamış, mahallelerimizi de lağım kokuları kaplamaya başlamıştır.

AK Parti'nin, kurulduğu günden beri mafya ve gayri meşru yapılarla asla işi olmamıştır. Siyasi hareketimizin mensupları ne mafyadan anlar ne de kirli siyaset ilişkilerinden. 19 yıldır bu tür yapılarla karşılaştığında ise hiç tereddüt etmeden yargıya teslim etmiştir. Bizim siyasi hareketimizin en temiz ve iddialı olduğu bir alandır. 2002 öncesi Türkiye'nin acı ve karanlıklarla dolu örneklerini sanki bugün olmuş gibi algı oluşturulmak istenmektedir. Partimizle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişi ve hadiseleri göstererek siyaset yapmaya ana muhalefetin tevessül ettiğini görmekteyiz. Kamuflaj çalışmalarıyla kendi iç problemlerinizi, teşkilatlarınızdaki tecavüz vakalarını, yönettiğiniz belediyelerdeki başarısızlıklarınıza önce samimiyetle odaklanın. Yoksa bir bakmışsınız 2023'te ana muhalefet koltuğunuzu bile götürecek bir başarısızlığa sebep olabilirsiniz. İşte yönettiğiniz üç büyükşehir belediyesinin hali ortada."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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