AK Parti'li Çam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Çam, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", "yaşam" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", "haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çam, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un fotoğrafını seçme nedenini, "Çok büyük bir başarıydı. Türkiye'ye de mal olduğu için Mete'den yana kullanacağım oyumu." diyerek açıkladı.

Bir Ankaralı olarak tartışmasız bir şekilde "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafı seçeceğini söyleyen Çam, dolunayın Ankara Kalesi ile güzel bir görüntü oluşturduğu fotoğrafı çeken Doğukan Keskinkılıç için "Ellerine sağlık" dedi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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