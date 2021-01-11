AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması
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AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

11.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:12
AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, "Milletimizin oyuyla seçilen, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, "Milletimizin oyuyla seçilen, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek saygısızlıktır, hadsizliktir, ciddi bir hazımsızlık ve mili iradeyi yok saymaktır, iyice zıvanadan çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Doğanşehir ilçesindeki esnaf ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Çalık, esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Milletimizin oyuyla seçilen 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek saygısızlıktır, hadsizliktir, ciddi bir hazımsızlık ve mili iradeyi yok saymaktır, iyice zıvanadan çıkmaktır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.

Kemal Bey, Amerikalılara sandığa saygı çağrısı yapar, milletimizin yüzde 52,5 oy oranıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' der. Yine ABD'deki olayları 'sivil ayaklanma girişimi' olarak nitelendirir oysa daha ağır suçlar ve 1,4 milyar doğrudan maddi zarara neden olmuş ülkemizdeki Gezi olayları için 'demokratik eylemler' ifadesini kullanır. Kılıçdaroğlu'nun aslında bu ülkeyle sıkıntısı var, bu milletle sıkıntısı var. Fakat milletimiz yine sandıkta bu zihniyete gereken cevabı verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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