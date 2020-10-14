AK Parti'li Çalık'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Çalık'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması

14.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:02
AK Parti'li Çalık'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajına tepki gösterdi.

Çalık, "Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Özellikle 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz vesayet heveslilerine ve hainlere asla unutamayacakları bir ders verdi. Hala bu dersi anlamayanlar var. Hiç bir ışık, bu aziz milletin ışığından daha güçlü değildir. Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez biiznillah." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği, "Milletin üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar" sözüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte 15 Temmuz gecesi halkın gücünün her şeyin üstünde olduğunu ispatlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın millete olan inancı ve milletin liderine olan inancı tüm büyük engelleri aştı. Şimdi de milletimiz sosyal medyada hemen tepkisini koydu. Şimdi bu paylaşıma Anayasa Mahkemesi üyeleri de gereken cevabı vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Yekta Kopan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Erkek Apple Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çalık'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:26:38. #1.14#
title