AK Parti'li Çalık'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajına tepki gösterdi.

Çalık, "Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Özellikle 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz vesayet heveslilerine ve hainlere asla unutamayacakları bir ders verdi. Hala bu dersi anlamayanlar var. Hiç bir ışık, bu aziz milletin ışığından daha güçlü değildir. Türkiye'nin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmez biiznillah." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği, "Milletin üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar" sözüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte 15 Temmuz gecesi halkın gücünün her şeyin üstünde olduğunu ispatlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın millete olan inancı ve milletin liderine olan inancı tüm büyük engelleri aştı. Şimdi de milletimiz sosyal medyada hemen tepkisini koydu. Şimdi bu paylaşıma Anayasa Mahkemesi üyeleri de gereken cevabı vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik