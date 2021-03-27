AK Parti'li Çalık: "Malatya mutfağının inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla lezzetleri de tescillenmiş olacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya mutfağının UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Malatya mutfağımızın inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla lezzetleri de tescillenmiş olacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya mutfağının UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Malatya mutfağımızın inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla lezzetleri de tescillenmiş olacak." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde partililerle Malatya Gastronomi ve Turizm Derneği ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şubesini ziyaret etti.

Burada konuşan Çalık, Malatya'nın, zengin yemek kültürüyle de ön plana çıkması gerektiğini belirterek, bu konuda her iki derneğin de yoğun çalışma yürütmesinin önemli olduğu kaydetti.

Kentin daha çok bulgurdan yapılan yemekleriyle bilindiğini ve kentte özgü kiraz yaprağı köftesi, ekşili köfte, analı kızlı, içli köfte, kayısılı gerdan, kağıt ve geleli kebabı ve patlıcan tava gibi 350'ye yakın lezzetin yer aldığını hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Ülkemizde gastronomi şehri olarak Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar var. Biz de çok lezzetli mutfağı olan Malatyamızın gastronomi şehri olması için neler yapılması gerektiği ile ilgili fikir alışverişi yapmak üzere kamu kurumu yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve sektörün paydaşlarıyla bugün bir araya geldik. Malatya mutfağımızın inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla lezzetleri de tescillenmiş olacak. Gastronomi alanında Malatya mutfağıyla ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz."

TÜRES Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ile Malatya Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Zeki Saygı da ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Milletvekili Çalık'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş