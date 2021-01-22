AK Parti'li Çalık: "CHP, hakaretten medet uman bir parti haline geldi"
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AK Parti'li Çalık: "CHP, hakaretten medet uman bir parti haline geldi"

22.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:42
AK Parti'li Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'nin hakaretten medet uman bir parti haline geldiğini belirterek, "AK Parti milletle yürüyor, vesayetçilere, hainlere ve darbecilere dur diyor.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'nin hakaretten medet uman bir parti haline geldiğini belirterek, "AK Parti milletle yürüyor, vesayetçilere, hainlere ve darbecilere dur diyor. CHP ise sanatçı, işçi, çiftçi, öğretmen, asker, polis kim varsa herkese hakaret etmekten çekinmiyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle Malatya'nın Arguvan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Arguvan İlçe Teşkilatını ziyaret eden Çalık, AK Parti kadroları olarak her zaman icraat yapmanın, hizmet üretmenin, eserler kazandırmanın peşinde koştuklarını belirterek, "AK Parti milletin partisidir, milletle yürüyen partidir ve dinamik bir teşkilata sahiptir. AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, ekonomiden tarıma birçok alanda dev yatırımlarına devam etmektedir. Biz, tek vazifemizi Hak'ka ve halka hizmet olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çalık, CHP'nin hakaretten medet uman bir parti haline geldiğini ifade ederek, "AK Partimiz, milletle birlikte vesayetçilere, hainlere ve darbecilere dur diyen bir partidir. CHP ise sanatçı, işçi, çiftçi, öğretmen, asker, polis kim varsa herkese hakaret etmekten çekinmeyen partidir." açıklamasında bulundu.

Çalık, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Öznur Çalık, daha sonra Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı da ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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