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AK Parti'li Çakır: "Semra Güzel için şimdi adalete hesap verme zamanı"

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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AK Parti'li Çakır:

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Bu şahıs için şimdi adalete hesap verme zamanı." dedi.

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Bu şahıs için şimdi adalete hesap verme zamanı." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat döneminin, Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Dönemin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın istifaya zorlandığını anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 25 yıla rağmen 28 Şubat karanlık zihniyeti maalesef bazı kesimlerde özellikle darbeci CHP'de hala varlığını korumaktadır. O köhne ve kokuşmuş günlere olan hasretlerinden olsa gerek PKK'nın uzantısı HDP'de dahil 7 partinin birlikte yaptıkları sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasının tarihi de talihsizliktir. Merhum Erbakan Hoca'ya her türlü kötülüğü yapan zihniyet ile aynı cephede saf tutanlar utansın. Milliyetçi ve muhafazakar olduğunu iddia edip karanlık Türkiye'ye dönüş için yapacakları açıklamanın tarihini 28 Şubat olarak kabul edenler utansın."

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına da değinen Çakır, "Bu şahıs için şimdi adalete hesap verme zamanı. Bu konunun da yakından takipçisi olacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın. Bizim için elinde silah olan teröristle kalem olan terörist arasında hiçbir fark yoktur." diye konuştu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Haberler

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