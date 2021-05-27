AK Parti'li Çakır: "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için pişman değiliz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Çakır: "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için pişman değiliz"

AK Parti'li Çakır: 'Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için pişman değiliz'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin tarihinde hatırlamak istemeyeceği ancak hatırlamak zorunda olduğu acı dolu günler bulunduğunu belirterek, 27 Mayıs'ın bir başbakan ve iki bakanı idama götüren ve 20 yıl bayram olarak kutlanan böyle bir gün olduğunu ifade etti.

Toplumun değerleriyle uyumlu, vesayete karşı liderlerin dünden bugüne aynı tezgahlara muhatap olduğunu söyleyen Çakır, "Bugün, o gün yaşanan gerçekleri tek tek konuşacak, yazacak bir zemin hazırlanmışsa o anlayışa karşı dimdik durabilmiş, kefeni giyerek yola çıktığını kabul etmiş siyasetçilerle mümkün olabilmiştir." diye konuştu.

Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini dile getiren Çakır, "Demokrasi deyip millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz ve asla pişman olmayacağız. Zaman masum ve mazlumların gasbedilen haklarını geri verecek ve o zemini her daim önümüze koyacak, güzellikleri beraberinde getirecektir. Müsebbipler utançlarıyla baş başa kalmaya mahkum olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Çakır: "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için pişman değiliz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:44:50. #1.14#

title