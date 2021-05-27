AK Parti'li Çakır: "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için pişman değiliz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin tarihinde hatırlamak istemeyeceği ancak hatırlamak zorunda olduğu acı dolu günler bulunduğunu belirterek, 27 Mayıs'ın bir başbakan ve iki bakanı idama götüren ve 20 yıl bayram olarak kutlanan böyle bir gün olduğunu ifade etti.

Toplumun değerleriyle uyumlu, vesayete karşı liderlerin dünden bugüne aynı tezgahlara muhatap olduğunu söyleyen Çakır, "Bugün, o gün yaşanan gerçekleri tek tek konuşacak, yazacak bir zemin hazırlanmışsa o anlayışa karşı dimdik durabilmiş, kefeni giyerek yola çıktığını kabul etmiş siyasetçilerle mümkün olabilmiştir." diye konuştu.

Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini dile getiren Çakır, "Demokrasi deyip millet iradesine düşman olanlarla aynı duyguları paylaşmadığımız için asla pişman değiliz ve asla pişman olmayacağız. Zaman masum ve mazlumların gasbedilen haklarını geri verecek ve o zemini her daim önümüze koyacak, güzellikleri beraberinde getirecektir. Müsebbipler utançlarıyla baş başa kalmaya mahkum olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı