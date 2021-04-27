AK Parti'li Çakır: "Hesabını veremeyeceğimiz bir geçmişimiz yok hamdolsun"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Hesabını veremeyeceğimiz bir geçmişimiz yok hamdolsun." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Hesabını veremeyeceğimiz bir geçmişimiz yok hamdolsun." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emperyalizmin Türkiye üzerindeki çirkin hedeflerinin hangi stratejileri uygulamaya koymaya çalıştığını her geçen gün yeni nesil yaklaşımlarla öğrenmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Çakır, "Hiçbir olayın yüzyıl sonrasında siyaseten ve emperyal baskının malzemesi ve amacı olarak kullanılmasına ve buradan başka hesaplar yapılmasına olumlu bakılmayacağı aşikardır. Hesabını veremeyeceğimiz bir geçmişimiz yok hamdolsun." diye konuştu.

Çakır, 27 Nisan e-muhtırasının 14. yılı olduğunu anımsatarak, 14 yıl önce post modern darbe girişimi yaşandığını belirtti. Sami Çakır, "Darbeyle iş başına geleceğine inanmak, elindeki silahı ve gücü millete karşı kullanmayı meşru gören bir anlayışın akla ziyan tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı