AK Parti'li Çakır'dan, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helallik" açıklamasına, " Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isterken hangi adaletten bahsediyorsunuz? 'Helallik' adı altında başlattığın PR çalışmasına şehitlerimizin ailelerini de eklemeyi unutma." diyerek tepki gösterdi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, AK Parti iktidarının engelli vatandaşlar için büyük hizmetlere imza attığını, bu dönemde engellerin ortadan kalktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Biz halkın partisiyiz." sözlerini ve "helalleşme" açıklamasını değerlendiren Çakır, "O halde soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isterken hangi adaletten bahsediyorsunuz? Çukur eylemlerinin baş mimarı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemek hangi halkın temsilciliği, hangi adaletin savunuculuğu? 'Helallik' adı altında başlattığın PR çalışmasına şehitlerimizin ailelerini de eklemeyi unutma." ifadelerini kullandı.

Çakır, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında bütçenin yapımı ve camilerin onarımına harcanan para konusunda Cumhuriyet'i kuranların örnek alınmasını istediğini hatırlatarak, "Camileri onarmak yerine ahıra çeviren sizler değil miydiniz? Yıllarca milletimizi ezan sesine hasret bırakan siz değil miydiniz? Kur'an-ı Kerimlerin toplatılması ve daha ileri giderek yakılması sizin döneminizde olmadı mı? Şu tabloya baktığımızda ne kadar acı bir geçmiş görüyoruz.

Sonrada çıkıp helallik istiyor." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve şürekasının önce helal ve haramın ne anlama geldiğini öğrenmesi gerektiğini dile getiren Çakır, şehitlere ve şehit yakınlarına ne zaman sahip çıkılacağını sordu.

Çakır, Kılıçdaroğlu'na, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vererek terörle mücadeleye neden engel olmak istediği, şehit yakınına küfreden eski İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a neden tepki göstermediği sorularını da yöneltti.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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