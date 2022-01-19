AK Parti'li Çakır'dan, HDP'li Semra Güzel'e tepki

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, HDP'li Semra Güzel'in bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin, "Muhalefet her ne kadar bu pisliğe sessiz kalsa da biz böyle bir kişiyi gazi meclisimizin çatısı altında istemiyoruz.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, HDP'li Semra Güzel'in bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin, "Muhalefet her ne kadar bu pisliğe sessiz kalsa da biz böyle bir kişiyi gazi meclisimizin çatısı altında istemiyoruz." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın baskıyla, tehditle ve kandırarak dağa çıkardığı binlerce gencin katili olduğunu, HDP'nin de terör örgütünün uzantısı olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın başlattığı oturma eyleminin bugün için terörle mücadele konusunda hem etkili hem de barışçıl bir direniş haline geldiğini vurgulayan Çakır, "Diyarbakır annelerinin onurlu direnişi, terör örgütü PKK'yı ve örgütün şehir yapılanmalarını bugüne kadar en fazla zorlayan sivil girişim olmuştur." ifadesini kullandı.

"Muhalefet partileri, Diyarbakır anneleri için bu zamana kadar ne yaptı" sorusunu yönelten Çakır, "Dostlarınızdan korkmayın. Gelin, Diyarbakır annelerine destek olun." diye konuştu.

Burhan Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörle arasına mesafe koyamayan CHP, HDP ile arasındaki kirli ittifak her geçen gün netleşmeye devam ediyor. HDP'li milletvekili Semra Güzel'in terörist kıyafetiyle terör bataklığında çektirdiği fotoğraflara muhalefet yine sessiz kalmaya devam ediyor. 'HDP'nin PKK ile ne ilgisi var' diyen Kılıçdaroğlu ve 'HDP meşru muhatabımız' diyen Akşener'e buradan sesleniyorum. Arka çıktığınız kişiler PKK'nın ta kendisidir. Tabii muhalefet her ne kadar bu pisliğe sessiz kalsa da biz böyle bir kişiyi gazi meclisimizin çatısı altında istemiyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu kişi veya benzeri kişiler hakkında gereken neyse yapacağız."