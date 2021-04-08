AK Parti'li Çakır'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, bazı emekli amirallerin açıklamasının, birilerinin hala vesayet özlemi içinde olduğunun, darbeci zihniyetin hala diri olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, bazı emekli amirallerin açıklamasının, birilerinin hala vesayet özlemi içinde olduğunun, darbeci zihniyetin hala diri olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Emekli amirallerin bildirisinin, demokrasiyi hedef alan hadsiz bir açıklama olduğunu ifade eden Çakır, "Bugünkü Türkiye, 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlü. Milletimizi birbirine düşürmek, demokrasimize kara leke sürmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bir daha kimsenin 27 Mayıslara, 12 Eylüllere, 28 Şubatlara, 17-25 Aralıklara, 15 Temmuzlara teşebbüs ve tevessül etmemesi için biz de 'yeni anayasa' diyoruz." dedi.

Millete ayar vermenin, millet iradesinin dışında birtakım iradeleri gündeme taşıyacak ya da bunları çağrıştıracak birtakım girişimlerde bulunmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Çakır, "Bu bildiri, birilerinin hala vesayet özlemi içinde olduğunun, darbeci zihniyetin hala diri olduğunun bir kanıtıdır." diye konuştu.

CHP'nin 27 Mayıs'tan bugüne vesayetçi zihniyetinden bir şey kaybetmediğini dile getiren Çakır, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ana muhalefet partisi yetkililerini demokrasiye, hukuka, milli iradeye saygı duymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çakır, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çıkan çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala'nın dün 18'inci ameliyatını olduğunu anlatarak, "Bize böyle komutanlar, böyle askerler lazım. Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz