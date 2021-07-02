AK Parti'li Çakır: "Başbağlar katliamını unutmayacağız"
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AK Parti'li Çakır: "Başbağlar katliamını unutmayacağız"

AK Parti'li Çakır: 'Başbağlar katliamını unutmayacağız'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Başbağlar Katliamı'nı unutmayacaklarını belirterek, terörün, kirli ve kanlı oyunlarla, kardeşlik hukukunu bozmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Başbağlar Katliamı'nı unutmayacaklarını belirterek, terörün, kirli ve kanlı oyunlarla, kardeşlik hukukunu bozmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın 28. yılına ilişkin, "Başbağlar, acısını yaşadı ama her zaman devletinin yanında oldu, asla isyan etmedi, biz bunun şahidiyiz. Bu acı olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Saldırıyı kınayan Çakır, "Bu katliamı gerçekleştirenlerin amacının; Türkiye'de bir çatışma ortamı oluşturmaya yönelik topluma nefret tohumları ekmek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörün, kirli ve kanlı oyunlarla, kardeşlik hukukumuzu bozmasına asla izin vermeyeceğiz." diyen Çakır, Başbağlar'da hayatını kaybeden 33 şehide Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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