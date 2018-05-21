AK Parti'li Burhan Kuzu 24 Haziran Seçimlerinde Liste Dışı Kaldı

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. Milletvekili Burhan Kuzu 24 Haziran seçimleri için YSK'ya sunulan listede yer almadı.

EMEKTAR İSİMLER LİSTE DIŞI KALDI

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. AK Parti'nin emektar isimleri Burhan Kuzu, Şamil Tayyar, Metin Külünk ve Mehmet Şimşek YSK'ya sunulan aday listesinde yer almadı.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise giren Burhan Kuzu,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı. Halen AK Parti MKYK üyeliği yapmaktadır.

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Zahide'dir.

Anayasa Hukukçusu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı fakültede tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak ders verdi.

1989'da doçent, 1998'de profesör oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Polis okullarında uzun süre derslere girdi.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici olarak çalıştı. Hukuk, çevre bilimi ve bilinci hakkında eserleri, yazıları, araştırma ve makaleleri yayınlandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Her iki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

24. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi. Halen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği yapmaktadır. İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıdır.