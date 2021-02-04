AK Parti'li Bulut, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'daki depremin ardından hayata geçirilen proje ve çalışmalara dikkati çekerek "Bu kadar çok şey yapılmışken, yeniden bir şehir inşa edilmişken, 'Elazığ'da halen niye bir şey yapılmadı?

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'daki depremin ardından hayata geçirilen proje ve çalışmalara dikkati çekerek "Bu kadar çok şey yapılmışken, yeniden bir şehir inşa edilmişken, 'Elazığ'da halen niye bir şey yapılmadı?' demeyi esefle karşılıyorum." dedi.

Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Elazığ'daki depreminin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili mesnetsiz ve gerçek dışı beyanlarına şaşırdığını belirterek Yeneroğlu'nu kınadığını söyledi.

Metin Bulut, 24 Ocak 2020'deki depremin hemen ardından 4 bin 764 binanın enkazının kaldırıldığını, kalan tek tük enkaz için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Köyde yaşama zorunluluğu olan, bütün geçimini köyden gerçekleştiren depremzedeler için konteyner sağlandığını belirten Bulut, ayrıca köyden taşınmak isteyen vatandaşlara hem kira hem de taşınma yardımı yapıldığını anımsattı.

"Isınmayan konteyner evin tek göz odası için bile aylık 600 lira, kira ve elektrik faturası ödendiği" iddialarını da yanıtlayan Bulut, "Elazığ'da depremin hemen ardından 2 bin 809 konteyner kurduk. 3 tane merkezde 1 de ilçemizde 4 konteyner kent kurduk. 1760 ailemiz, 6 bin 700 bireyimiz şu anda orada konaklamaktadır. Bu konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızdan ne 1 lira kira ne elektrik faturası ne de su faturası tahsil edilmektedir. Bu gerçek dışı beyanı, hangi kaynaklardan alındığını merak ediyorum. Sadece AFAD'ın bugüne kadar ödediği elektrik parası, konteyner kentte kalan vatandaşlarımızla alakalı ödediği fatura, 4 milyon 218 bin liradır." diye konuştu.

Bulut, "konut inşa faaliyetlerinin bitirilmesi, kalıntılarının temizlenmesi konusunda neden halen bir sonuç alınamadığı" sorusunun da gündeme getirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonlarından bir tanesi Elazığ'da yapıldı. 19 bin 500 konutun yapımına depremin hemen ardından başlandı. Bunun 8 bin tanesi bitirildi ve vatandaşlarımıza 3 bin tanesi teslim edildi. Kalan diğer konutlar da çok yakın zaman içerisinde, haziran-temmuz aylarında tamamlanacaktır. Buna, Elazığ halkı yakından şahittir. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 20 bin konut, bunu 5 ile çarptığınızda 100 bin nüfus eder. Yani bir şehirden daha büyük bir organizasyon. Bu konutların bir kısmını 6 ayda, bir kısmını 8 ayda, bir kısmını ise 10-11'inci ayda teslim ettik. Bu kadar çok şey yapılmışken, yeniden bir şehir inşa edilmişken, 'Elazığ'da halen niye bir şey yapılmadı?' demeyi gerçekten esefle karşıladığımı ifade etmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan