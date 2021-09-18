AK Parti'li Bülent Turan, Çanakkale'de kermese katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi Kadın Teşkilatı tarafından yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında düzenlenen kermese katıldı.

Turan, Çanakkale'de İskele Meydanı'nda kurulan çadırdaki kermesi ziyaret edip burada vatandaşlarla görüştü.

Kermesi gezen Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Türkiye'nin sınırları aşan merhamet eli, 153 yıllık merhamet çınarı olduğunu ifade etti.

Kadınların bu kermeste de çok güzel ürünleri ortaya koyduğunu dile getiren Turan, "Bugün kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı çok özel bir kermesteyiz. Kadınlar, üretimde, siyasette, sivil toplumda, sporda, sanatta kısacası her alanda çok daha aktif yer alıyor. Kadınların başarısı, ülkemizin yarınlarını çok daha güçlü kılıyor. Bugün de kermeste birbirinden değerli, el emeği ürünleri, en önemlisi güçlü bir dayanışmayı gördük. Türk Kızılay Çanakkale Şubemize ve Kadın Teşkilatına, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; kermesimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarete, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale Kızılay Şube Başkanı Ergin Sezer, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile siyaset ve STK yöneticileri katıldı.