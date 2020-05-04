AK Parti'li Boztepe: İzmir'in günü, 9 Eylül'dür
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AK Parti'li Boztepe: İzmir'in günü, 9 Eylül'dür

AK Parti'li Boztepe: İzmir'in günü, 9 Eylül'dür
04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'İzmirliler Günü' olarak ilan etmesine tepki gösteren AK Parti'li Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, "İzmir'in, İzmirlinin günü, 9 Eylül'dür" dedi.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'İzmirliler Günü' olarak ilan etmesine tepki gösteren AK Parti'li Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, "İzmir'in, İzmirlinin günü, 9 Eylül'dür" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi AK Parti'li Hüsnü Boztepe, 3 Mayıs'ı 'İzmirliler Günü' olarak ilan eden Başkan Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Boztepe, "Sizin haddinize mi 'İzmirliler Günü' belirlemek? Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in, İzmirlilerin gününün takvimini koymuştur, bu da bellidir; 9 Eylül'dür. 9 Eylül, İzmir'in, İzmirlinin günüdür. İzmir'in kurtuluşudur. Kuruluşun ve kurtuluşun günüdür. İzmirlilerin günüdür. Bu kenti tanımadığınız bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" dedi.

Tunç Soyer'in meclis kararı olmadan böyle bir karar almasını doğru bulmadığını vurgulayan AK Parti'li Boztepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:  

"Ortada ne bir meclis kararı var ne bu kentin dinamikleri STK'lar ile görüşülmüş ne de siyasi partilerle toplantılar yapılıp bir fikir alışverişinde bulunulmuş. Her zamanki gibi Başkan Soyer sabah uyanmış aklına gelmiş olmalı 'Hadi şu 3 Mayıs'ı İzmir plakasından esinlenerek 'Dünya İzmirliler günü yapalım' demiş. Anladığımız kadarıyla bu kararı başkan tek başına almış. Olmaz böyle bir şey sayın başkan. Siz tek başınıza böyle bir karar veremezsiniz. Bu kentin sokaklarını dahi bilmeyen şu an neredeyiz, diye sağa sola soran siz; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızda İtalyan partizanlarının Çav Bella'sını şarkısını İzmir sokaklarında hoplayıp zıplayıp söylüyorsanız siz ne bu kenti tanıyor ne de tarihini biliyorsunuzdur. Onun dışındaki günleri koşa koşa taşındığınız 'Şato'nuzda' kendi aile özel günleri der kutlayabilirsiniz, biz karışmayız. Ama kenti dahi tanımayan sizin böyle bir şeye kalkışmanız bile çok ayıptır." 


Kaynak: DHA

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