AK Parti'li Bozdağ: 'Sığınağa inersek vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm (YENİDEN)
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AK Parti'li Bozdağ: 'Sığınağa inersek vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm (YENİDEN)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'ye bomba atılırken Genel Kurul'da konuşmasını sürdüren dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "'Sığınağa gidersek, halk görürse korku, paniğe neden olabilir, o zaman vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm ve...

AK Parti'li Bozdağ: 'Sığınağa inersek vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm (YENİDEN)
15.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:38

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'ye bomba atılırken Genel Kurul'da konuşmasını sürdüren dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "'Sığınağa gidersek, halk görürse korku, paniğe neden olabilir, o zaman vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm ve 'bize düşen burada kalmak' dedim. Sonra sığınağa inmeye karar verdik" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye ilk gelenler arasında yer alan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde o gece yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Darbeci askerler tarafından TBMM bombalanırken Genel Kurul'da konuşmasını kesmeyerek, sembol isimlerden olan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attıklarını söyledi. Kırıkkale Milletvekili Can ile birlikte eski milletvekili Halil Özyolcu'nun avukatlık bürosunda bir araya geldiklerini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ben onlara şu tavsiyede bulundum; Kızılay'a gidelim halkla beraber olalım. İtiraz ettiler, 'darbecilerin listesinde varsın, seni görürlerse halka zarar verirler' dediler. Onunu üzerine Meclis'e gitmeye karar verdik. Işıkları karartarak geldik. Geldiğimizde Çankaya ve Dikmen kapısı darbeciler tarafından tutulduğu için giremedik. Arka kapıdan gidebildik. Genel Kurul salonuna geldik. İsmail Bey Meclis'i yönetiyor. Bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Konuşmamın bir kısmında kaçıncı dakikada bilmiyorum bir bomba atıldı. Çok kötü oldu, ses müthiş yankılandı, avizeler sallandı. Avizelerin olduğu yerden tozlar kalktı. Ama ben konuşmamı kesmedim. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum; ama bu sefer ikinci bomba aynı konuşma içinde atıldı, ikinci bomba yanı başımıza düşmüş gibi tesir yarattı. O arada gürültüler milletvekilleri arasında yükselmeye başladı. Şu sesleri duydum 'Başkanım burada duygusal olmamak lazım Meclis'in üzerine düşse bir sürü insan ölebilirdi'. O an aklımdan şu geçti; 'Eyvah, Meclis şu anda telaşla kapanır, sığınağa gidersek, halk görürse korku, paniğe neden olabilir, o zaman vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm, 'bize düşen burada kalmak' dedim. Sonra sığınağa inmeye karar verdik."'TANKIN GÜCÜNÜ HALKIN GÜCÜ YENDİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadeleye dikkat çeken Bekir Bozdağ, halkla birlikte büyük bir direniş gösterildiğini ve destan yazıldığını vurguladı. İlk defa Meclis'e bomba atıldığını kaydeden Bekir Bozdağ, "Türk halkı 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek vücut oldu. Tankın gücünü halkın gücü yendi. Yargılama devam ediyor, yurt dışına kaçanlar da takip ediliyor. FETÖ ile ilgili etkili bir mücadele devam ediyor" ifadesini kullandı.'HERKES SİLAHLARI İLE GELMİŞTİ'

15 Temmuz gecesi TBMM'deki direnişin en önemli isimlerinden birisi AK Partili Ramazan Can ise "Milletimiz 15 Temmuz'da kararlılığını gösterdiği için, hiç kimsenin buna bir daha cesaret etmesi mümkün değil. Bombaların altında yaşamanın ne demek olduğunu öğrendik. Bence bir darbe girişimden öte, işgal girişimiydi. Milletimizin değerlerine karşı yapılmış bir saldırıydı. Bu saldırıyı Cumhurbaşkanımız, milletimiz sayesinde, bizlerin Meclis'e gelmesiyle başardık. İletişimin de ne kadar önemli olduğunu öğrendik. O gece; 'TBMM'ye helikopter ile indirme yapılacak ve milletvekilleri teslim alınacak' diye bir söz dolaştı. Ayaküstü bir istişare yapıldı. Herkes hazırlıklı gelmişti. Silahları ile gelmişti. Ben de, 'silah dağıtın, G3, makine kimyanın silahlarını getirin' dedim. O hain girişimi milletimizle beraber aştık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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