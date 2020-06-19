AK Parti'li Bostancı: TBMM Başkanı adayımız Mustafa Şentop
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AK Parti'li Bostancı: TBMM Başkanı adayımız Mustafa Şentop

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostanı, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday göstereceklerini açıkladı.

AK Parti'li Bostancı: TBMM Başkanı adayımız Mustafa Şentop
19.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:32

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostanı, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday göstereceklerini açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "İstişareler nihayetinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu, hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Cahit Özkan, Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu eile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayını açıkladı. Naci Bostancı, Temmuz ayı içinde Meclis Başkanlığı seçiminin gerçekleşmesi geretiğini kaydederek "12 Temmuz itibarıyle süre tamamlanıyor ve 2 Temmuz'da müracatların başlaması gerekiyor. Değerlendirmeleri ve istişareleri yaptık. Bu istişareler çerçevesinde Meclis başkanlığına bir aday seçimi için arkadaşların çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday göstermek istediler. Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop, Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir. 2-6 Temmuz tarihleri arasında adaylık müraractları, 7-12 Temmuz arasında  arasında seçimler gerçekleştirilecek. 7 Temmuz'da tamamlanmasını istiyoruz. İlk ve ikinci turda 400 oy gerekiyor. Takdir genel kurul ve meclisindir. Biz Sayın Şentop'u aday göstereceğiz. Tek aday olunca temayüle gerek kalmadığını gördük. Adaylık için ismi geçenlerle de konuştuk 'aday değiliz' dediler" diye konuştu.

Bostancı, Meclis'in Temmuz ayı gündemine ilişkin "Temmuz ayı içinde yüklü bir gündemimiz var. Yasaları çıkartmamız gerekiyor. Temmuz'da biterse, uygun tarihte 20'sinden sonra meclis ara verir, çalışmalarımıza bağlı" ifadelerini kullandı.'ACELEYE GETİRİLECEK BİR KONU DEĞİL'Bostancı, seçim ve siyasi partiler yasasına ilişkin soruya "Seçim ve siyasi partiler yasasına ilişkin bir heyet oluşturuldu, çalışmalarını sürdürüyor aceleye getirilecek bir konu değil. Gerekli istişareler yapıldıktan, yasa formatını kazanıp gelecek bir iş. Cumhur ittifakıyla ve diğer siyasi partilerle de temaslar önemli. Tamamlanırsa kanun olarak Meclise gelebilir. Zaman alacak gibi. Barolar konusunda istişare yapıldı, müzakereler yapıldı. Milletvekillerinin görüşleri alındı. Son birkaç değerlendirme bittiğinde başkanlığa teklifi vereceğiz" dedi.ŞENTOP: HAYIRLI OLSUNBostancı'nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Şentop, "İstişareler nihayetinde milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu, hayırlı olsun, Cenabı hak mahcup etmesin bu süreçte" ifadelerini kullandı.'TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAĞIM'Şentop, Binali Yıldırım'ın  aday olmayacağını açıklamasının anımsatılması üzerine "Sayın Binali Yıldırım hem siyasi hareketimizin hemde bizim siyasi büyüklerimizden. Kendisi çok önemli görevlerde bulundu Bakanlık-Başbakanlık gibi zor ve kritik dönemlerde çok önemli bir duruş, siyasi duruş ortaya koydu. Ciddi krizleri Türkiye'nin aşmasında öncülük etti. Bu bakımdan kendisine hem siyasi hareketimiz, bizler müteşekkiriz. Dünkü açıklamasıyla beraber kendileri adaylık konusunda bir düşüncelerinin olmadığını da ifade etti. Bu bakımdan ben dünkü açıklama ve sonrasında ki gelişmelerde Sayın Binali Yıldırım'ın da önemli bir çerçeve ortaya koyduğunu bir duruş ortaya koyduğunu bir siyasi tecrübe ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Kendisine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Tecrübelerinden her zaman yararlanacağımızı da ifade etmek isterim" dedi.BAHÇELİ ZİYARETİMustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinin anımsatılması üzerine "Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019 da ki seçimimde de bana destek vermişlerdi Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri. Bu bakımdan hem müteşekkirim, teşekkürlerimi ifade ettim hem de bu yeni dönemle ilgili olarak destek konusunda da görüştük kendileriyle. Kendileri bu konuda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler, tabii birçok konuda Cumhur İttifakı çerçevesinde Türkiye'de temel meselede bir ve ilke prensip birlikteliği var. Bu aynı zamanda sadece bir siyasi birliktelik anlamında değil ittifak anlamında değil, bir nezaket, karşılıklı saygı ve birlikteliği, bu bakımdan ben de kendileriyle istişare etmeyi de çok önem verdiğimi ifade ettim.

Şentop, soru üzerine Meclis'de salgın sürecinin başından itibaren 11 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, bunlardan 7'sinin iyileşerek göreve başladığını, diğerlerinin tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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