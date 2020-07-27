AK Parti'li Bostancı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" dedi.
27.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:53
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" dedi.
Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA