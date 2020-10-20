AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor

20.10.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:59
AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunan mahkumlara, pandemi şartları nedeniyle verilen ikişer ay izin uygulamasının, uzatılabileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunan mahkumlara, pandemi şartları nedeniyle verilen ikişer ay izin uygulamasının, uzatılabileceğini söyledi. TBMM tarafından Adalet Bakanlığı'na verilen yetki süresinin kasımda dolacağını belirten Bostancı, "Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisiyle ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Bostancı, pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumlarının izin sürelerinin uzatılacağını söyledi. Meclis'in de bu uzatmaya sıcak baktığını kaydeden Bostancı şöyle konuştu: "Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Meral Akşener Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Didem Soydan İbrahim Selim
Spor Babel Falcao Can Bartu Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Otobüs İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 18:59:20. #1.14#
title