AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması
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AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması

AK Grup Başkanı Naci Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

AK Parti'li Bostancı'dan 'milletvekili transferi' açıklaması
22.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:20

AK Grup Başkanı Naci Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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