AK Parti'li belediyelerden uzaktan eğitime destek
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AK Parti'li belediyelerden uzaktan eğitime destek

AK Parti'li belediyeler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve televizyon desteği sağlayacak.

AK Parti'li belediyelerden uzaktan eğitime destek
22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:19

AK Parti'li belediyeler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve televizyon desteği sağlayacak.

AK Partiden yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatının ardından, yeni koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için harekete geçildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde dayanışma kampanyası başlatan belediyeler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve televizyon ile servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği sağlayacak.

"AK belediyelerimiz yeni bir kampanya başlattı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Özhaseki, eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Çocukların geleceğine katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Özhaseki, Milli Eğitim Bakanlığına salgınla mücadele sürecinde destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Salgın süresince vatandaşlara hizmette adeta yeni bir çığır açan AK belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan yavrularımıza destek olmak için yeni bir kampanya başlattı. AK belediyelerimiz, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu başta tablet, bilgisayar ve televizyon gibi ekipman desteği sağlayacak. Ayrıca imkanları ölçüsünde servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği de verecek."

AK Parti'li belediyelerin öncelikle kendi bölgesindeki öğrenciler, sonrasında da diğer bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkati çeken Özhaseki, "Hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yeni eğitim-öğretim hayatlarında yalnız bırakmamaktır." ifadesini kullandı.

Bu arada AK Partili belediyelerin salgın süresince ekipler kurarak, VEFA Destek Grupları içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verirken bazılarının da son olarak filyasyon ekibine destek adına yemek, araç ve şoför temininde bulunduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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