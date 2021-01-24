AK Parti'li belediye meclisi üyesine hakaret ettiği öne sürülen belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Foça ilçesinde AK Parti'li bir belediye meclisi üyesine hakaret ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısının, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde AK Parti'li bir belediye meclisi üyesine hakaret ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısının, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, yaptığı açıklamada, AK Parti'li meclis üyesi Sinem Atan'a hakaret ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısının CHP üyesi olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduğunu belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, kadın meclis üyesine yapılan bu davranışı hiçbir şekliyle CHP olarak kabul etmiyoruz. Belediye Başkanımız Fatih Gürbüz, meclis üyesi ile yaşanan bu olayla ilgili olarak İsmail Ası'dan savunmasını isteyerek hakkında disiplin kovuşturması başlatmış, ayrıca sürecin sağlıklı değerlendirilmesi için Başkan Yardımcısını görevden uzaklaştırmıştır. CHP olarak bu tür tartışmaların karşılıklı saygı çerçevesinde yaşanmasını savunurken bir kadına karşı hakaret niteliğinde sözcüklerin kullanılmasını da asla onaylamıyoruz."

Foça Belediyesi Denetim Komisyonunun geçen haftaki toplantısında tartışma çıkmıştı. Yarıda kalan toplantının ardından Belediye Meclisi Üyesi Sinem Atan, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler